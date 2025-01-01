Меню
Цитаты из сериала Эврика

Jim Taggart [о компьютере GD] Он стал жертвой одного из классических промахов; не строй противника австралийцу, когда на кону СМЕРТЬ!
Nathan Stark Хорошая работа, Картер... Ух, это даже не оставило плохого послевкусия.
Marshall Jack Carter Подожди.
Nathan Stark ...О, вот оно!
Marshall Jack Carter [о тепловых сигнатурах в морге] Клянусь, если это выльется в зомби-атаку, я увольняюсь!
Marshall Jack Carter [Повторяемая реплика] Да, это не может быть хорошим.
Marshall Jack Carter Давай пока не будем стрелять в эту сумасшедшую машину, которая приносит конец света.
Marshall Jack Carter [Алли, перед изменением времени] Не может быть, чтобы мы не оказались вместе. Просто поверь немного.
Henry Deacon [к спорящим Картеру и полковнику Бриггсу] Ненавижу прерывать, но у нас есть более серьезные проблемы. Время распадается. Законы физики рушатся. Исправьте меня, если я не прав, но это же не остановится на границах города, верно?
