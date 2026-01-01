Смотрю в окно на птиц и мух в Яблочный Спас — и точно знаю, каким будет сентябрь: эти 2 приметы не подводят годами

Мыло и мочалка уже не в фаворе: этот тренд из Азии и Европы стремительно набирает популярность и в России

Жадина-говядина или щедрая душа? Этот тест расскажет всю правду о вас меньше чем за минуту

«Полный бред»: Ивлев сам снялся в культовой «Кухне», а потом признался, почему терпеть ее не может

Рейтинг до 8,4 — и это чувствуется: 3 сериала, после которых «ещё одну серию и спать» звучит особенно наивно

Эти сериалы Netflix собрали до 104 млн просмотров: 3 новинки 2026 года, которые я советую каждому

Во «Властелине колец» поставили точку слишком рано: вот чем на самом деле закончилась история Леголаса

Если узнали все 10 фильмов по титрам — поздравляем, телевизор в СССР вы смотрели не зря (тест)

ТВ-3 переснял «русский "Твин Пикс"»: спустя 20+ лет «сериал на все времена» вернется уже этой осенью

В «Дюне 3» обойдемся без Харконненов: в трейлере засветили главного злодея — 2 части скрывался в тени