В 1 сезоне 8 серии сериала «Убийства в одном здании», зайдя в тупик, главные герои стремятся привлечь к себе подкрепление в виде суперфанатов своего подкаста. По ходу развития сюжета становится понятно, что им действительно очень нужна помощь.
«Капкан для монстра» должен был стать новым хитом НТВ: в Сети считают, что все испортил только один актер
На НТВ наконец сделали не «ментовский» детектив, а комедию: в «Марлене» со Стояновым зрители нашли только один минус
Со «Штрафбатом» все пошло не так с самого начала: сериал собирались назвать совсем по-другому — скандал был бы еще громче
Утерянный фильм Тима Бертона мог стать вершиной его карьеры — но Спилберг увел проект из-под носа и заработал на нем $914 млн
Киноляп? Нет, тонкий расчет: эта фраза Верочки в «Служебном романе» звучит просто нелепо — но Рязанов прекрасно знал, что делает
«Просто великолепен»: этот сериал на 8,5 баллов признали лучшим в карьере Устюгова — «Ментовские войны» и «Константинополь» не дотягивают
Роскошную шапку Ипполита из «Иронии судьбы» узнают многие: но вспомните ли вы 5 других фильмов СССР по головным уборам? (тест)
Новый «Буратино» совсем не похож на банальный «ремейк» советского мульта – сильнее всего хвалят графику и… Шастуна: «Мой герой!»
Кулинарные ляпы «Невского» и «Первого отдела»: авторитеты жуют траву, а картошку не могут почистить
Если зашла «Больница Питт», вы обязаны посмотреть этот сериал с 7,9 баллами — о выгорании здесь говорят на языке «Доктора Хауса»
Лица Тора с Халком представили? Marvel рассекретил главного героя «Судного дня» и стало ясно – фильм явно копирует «Финал»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail