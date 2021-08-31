Меню
Киноафиша Сериалы Убийства в одном здании Сезоны Сезон 1 Серия 3

Убийства в одном здании 2021 3 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Убийства в одном здании»
Настоящее преступление
Сезон 1 / Серия 1 31 августа 2021
Кто такой Тим Коно?
Сезон 1 / Серия 2 31 августа 2021
Насколько хорошо вы знаете своих соседей?
Сезон 1 / Серия 3 31 августа 2021
Жало
Сезон 1 / Серия 4 7 сентября 2021
Закручиваться
Сезон 1 / Серия 5 14 сентября 2021
Защищать и служить
Сезон 1 / Серия 6 21 сентября 2021
Мальчик из 6B
Сезон 1 / Серия 7 28 сентября 2021
Фанфики
Сезон 1 / Серия 8 5 октября 2021
Двойное время
Сезон 1 / Серия 9 12 октября 2021
Открыть и закрыть
Сезон 1 / Серия 10 19 октября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Убийства в одном здании» Оливер использует свои навыки театрального режиссера, чтобы проанализировать все произошедшее. Чарльз и Мэйбл решают провести допрос одержимого любителя кошек. Не исключено, что он что-то знает…

