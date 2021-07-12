Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026

«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025

«Войну миров» Бекмамбетова с рейтингом на КП 3,7 и 4% свежести на RT Metacritic назвал худшим фильмом 2025: кто еще в этом позорном списке?

Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя

Вести ли кроху на «Три кота. Путешествие во времени»? Сколько длится мульт, скучают ли взрослые - узнали все за вас

Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров

1-й сезон «Киберслава» в 2025-м точно не выйдет, но есть и хорошая новость: создатели подготовили сюрприз под елочку

Заключил сделку с Воландом: «Мастер и Маргарита» от Деппа 100% превзойдет сериал Бортко хотя бы в одном

С «Бумажным домом» еще не покончено: в спин-оффе грабители замахнуться на Да Винчи — Netflix раскрывает название с намеком

Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм