Во 2 сезоне 1 серии сериала «Старушки в бегах» Зинаида, Лидия и Екатерина отмечают день рождения внучки Зины. В это время в городе появляются сыновья Игната. Они настроены решительно против Лидии, считая, что она вышла замуж за их отца по расчету.
Настоящее сокровище для киноманов: кинокритик Сергей Сычёв — о фильмах, которые нельзя откладывать зимой 2025-2026
Мульт-долгострой ожил: «Киберслав» выпустит 2, 3 и 4 серии в один день, но какой? Подсказка: все случится в декабре
Почему в «Трех котах» говорят «миу-миу-миу-миу», а не «мяу»: есть точное объяснение — а ведь дети повторяют это бесконечно (бедные родители)
«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами
Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров
Вести ли кроху на «Три кота. Путешествие во времени»? Сколько длится мульт, скучают ли взрослые - узнали все за вас
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
Нагиев в пуховике, а на улице +30: как создателям «Елок 12» удалось превратить август в декабрь — набережные «поливали» снегом
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
Гузееву «выгнали» со съемок фильма с Харламовым: к «Новой теще» добавится уморительный тесть
В кинотеатрах покажут 4 версии фильма «Мстители: Судный день»: Disney замахнулась на необычный рекорд
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail