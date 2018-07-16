В 1 сезоне 8 серии сериала «Старушки в бегах» Зинаида, Лидия и Екатерина все-таки приезжают к Полине. Но и тут их ждет чрезвычайная ситуация: куда-то исчез супруг Полины Матвей. Все участники событий объединяются, чтобы решить эту проблему.
У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»
Российские сыщики выходят на дежурство: какие детективы покажут за 2 недели до 2026 года? В списке не только «Тоннель» и «Метод»
«Полярный», «Зверобой» и «Склиф»: чем жила аудитория PREMIER на этой неделе — зрители выбрали свой ТОП-10 с 8 по 13 декабря 2025
В России ее забыли, а в США вспоминают с содроганием: эту советскую актрису считали Крестной матерью Голливуда
Гузееву «выгнали» со съемок фильма с Харламовым: к «Новой теще» добавится уморительный тесть
«Сваты», но если бы Будько был без Валюхи: в новой комедии Добронравова и Стоянова столкнул лбами
Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров
Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя
Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм
Заключил сделку с Воландом: «Мастер и Маргарита» от Деппа 100% превзойдет сериал Бортко хотя бы в одном
Нагиев в пуховике, а на улице +30: как создателям «Елок 12» удалось превратить август в декабрь — набережные «поливали» снегом
