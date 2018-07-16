Стоянову бросили вызов: в фильме «На деревню дедушке 2» появится звезда «Сватов» Фёдор Добронравов — вот кого он там сыграет

У Netflix новый фаворит: этот исторический сериал рекомендуют 91% критиков и 86% зрителей — и он гораздо увлекательнее «Охоты за убийцей»

Сериал, где конец света — это радость: «Из многих» готовится к финалу на Apple TV — точные даты выхода 2-х последних эпизодов

1-й сезон «Киберслава» в 2025-м точно не выйдет, но есть и хорошая новость: создатели подготовили сюрприз под елочку

Президент США тут ни при чем: почему фильм и сериал «Линкольн для адвоката» так называются – внимание на фишку героя

Смешались в кучу Таргариены, Харконнены и... Сидни Суинни: HBO представил главные хиты 2026-го - у трейлера уже 725 000 просмотров

Пеннивайза много не бывает: «Оно» повторит судьбу скандального «Снайдерката» - ждите абсолютно другой фильм

Гузееву «выгнали» со съемок фильма с Харламовым: к «Новой теще» добавится уморительный тесть

Заключил сделку с Воландом: «Мастер и Маргарита» от Деппа 100% превзойдет сериал Бортко хотя бы в одном

Вести ли кроху на «Три кота. Путешествие во времени»? Сколько длится мульт, скучают ли взрослые - узнали все за вас