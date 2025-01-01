[после того, как Ричард и Джеймс протестировали "Коттедж S-Class", модифицированную Мерседес S-Class, которую Джереми изменил, чтобы она выглядела как внутри его дома, с бетонным полом и деревянной отделкой и креслами внутри]

Джереми Кларксон Это самый безопасный автомобиль в мире.

Ричард Хаммонд У меня есть шрам!

Джеймс Мэй У меня ребра болят и нога сильно ушиблена!

Джереми Кларксон Слушай. Ты видишь эти бесконечные кадры краш-тестов, где машины врезаются в бетонные блоки, и бетонные блоки никогда не повреждаются. Это бетонный блок!

Джеймс Мэй Я с удовольствием врезался бы в этот бетонный блок. Разворачиваться на некоторых поворотах было действительно опасно!

Ричард Хаммонд И ещё одно. Зачем ты полировал деревянный пол? Я был весь в восторге -

[имитирует скольжение]

Джереми Кларксон Смотри! Великолепие этого автомобиля в том, что ты никогда не едешь так быстро, чтобы серьезно поранить себя!

Ричард Хаммонд Ты никогда не едешь так быстро, чтобы добраться до места назначения!

Джеймс Мэй Да, с нуля до шести миль в час за, как там, сорок пять секунд.

Джереми Кларксон Насколько это безопасно?

Ричард Хаммонд Ты когда-нибудь был в столовой, едущей со скоростью шестьдесят миль в час?

Джеймс Мэй Хочешь, я покажу, каково это, когда тебе в голову врезается кресло с высокой спинкой?

Джереми Кларксон Смотри! Проблема в вкусе, хорошо.

[указывает на Ричарда]

Джереми Кларксон Если бы мы построили машину, чтобы она выглядела как внутри твоего дома, она бы имела лошадь внутри!

[указывает на Джеймса]