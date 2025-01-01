[после того, как Ричард и Джеймс протестировали "Коттедж S-Class", модифицированную Мерседес S-Class, которую Джереми изменил, чтобы она выглядела как внутри его дома, с бетонным полом и деревянной отделкой и креслами внутри]
Ричард Хаммонд
У меня есть шрам!
Джеймс Мэй
У меня ребра болят и нога сильно ушиблена!
Джереми Кларксон
Слушай. Ты видишь эти бесконечные кадры краш-тестов, где машины врезаются в бетонные блоки, и бетонные блоки никогда не повреждаются. Это бетонный блок!
Джеймс Мэй
Я с удовольствием врезался бы в этот бетонный блок. Разворачиваться на некоторых поворотах было действительно опасно!
Ричард Хаммонд
И ещё одно. Зачем ты полировал деревянный пол? Я был весь в восторге -
[имитирует скольжение]
Джереми Кларксон
Смотри! Великолепие этого автомобиля в том, что ты никогда не едешь так быстро, чтобы серьезно поранить себя!
Ричард Хаммонд
Ты никогда не едешь так быстро, чтобы добраться до места назначения!
Джеймс Мэй
Да, с нуля до шести миль в час за, как там, сорок пять секунд.
Ричард Хаммонд
Ты когда-нибудь был в столовой, едущей со скоростью шестьдесят миль в час?
Джеймс Мэй
Хочешь, я покажу, каково это, когда тебе в голову врезается кресло с высокой спинкой?
[указывает на Ричарда]
Джереми Кларксон
Если бы мы построили машину, чтобы она выглядела как внутри твоего дома, она бы имела лошадь внутри!
[указывает на Джеймса]