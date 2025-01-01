Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Топ Гир Цитаты

Цитаты из ТВ-шоу Топ Гир

Richard Hammond [Говоря о плохой экономии топлива Ford GT и о том, что Джереми себе такой берет] На самом деле, бак на 17 с половиной галлонов. 4... 4 мили на галлон, насколько далеко ты сможешь уехать на своей машине, прежде чем у тебя закончится бензин?
Jeremy Clarkson 75 миль.
Richard Hammond 75 миль?
Jeremy Clarkson Да.
Richard Hammond Ну, насколько далеко ты живешь, например, от офиса Топ Гир?
Jeremy Clarkson 76 миль.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson Если бы это была Америка, здесь было бы полно людей, которые делают... что бы это ни было. В основном, я думаю, инцест.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [повторяемая фраза, обычно произносимая перед экспериментом, который заканчивается ужасно] Как это может быть сложно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James May [ведя Bugatti Veyron на скорости свыше 240 миль в час] Неудивительно, что Микаэль Шумахер ушел на пенсию. Он медленнее меня!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James May Как будет по-норвежски "О, х#й"?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James May Какой в этом смысл? В любом случае, ты не сможешь дрифтить на грузовиках.
Richard Hammond С технической точки зрения, ты не сможешь дрифтить на чем угодно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон Для меня лучший суперкар — это Ford GT. Мне он так нравится, что я на самом деле купил его дважды.
Ричард Хэммонд Ты купил его дважды, потому что он всё время ломался, и ты его возвращал!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[после того, как Ричард и Джеймс протестировали "Коттедж S-Class", модифицированную Мерседес S-Class, которую Джереми изменил, чтобы она выглядела как внутри его дома, с бетонным полом и деревянной отделкой и креслами внутри]
Джереми Кларксон Это самый безопасный автомобиль в мире.
Ричард Хаммонд У меня есть шрам!
Джеймс Мэй У меня ребра болят и нога сильно ушиблена!
Джереми Кларксон Слушай. Ты видишь эти бесконечные кадры краш-тестов, где машины врезаются в бетонные блоки, и бетонные блоки никогда не повреждаются. Это бетонный блок!
Джеймс Мэй Я с удовольствием врезался бы в этот бетонный блок. Разворачиваться на некоторых поворотах было действительно опасно!
Ричард Хаммонд И ещё одно. Зачем ты полировал деревянный пол? Я был весь в восторге -
[имитирует скольжение]
Джереми Кларксон Смотри! Великолепие этого автомобиля в том, что ты никогда не едешь так быстро, чтобы серьезно поранить себя!
Ричард Хаммонд Ты никогда не едешь так быстро, чтобы добраться до места назначения!
Джеймс Мэй Да, с нуля до шести миль в час за, как там, сорок пять секунд.
Джереми Кларксон Насколько это безопасно?
Ричард Хаммонд Ты когда-нибудь был в столовой, едущей со скоростью шестьдесят миль в час?
Джеймс Мэй Хочешь, я покажу, каково это, когда тебе в голову врезается кресло с высокой спинкой?
Джереми Кларксон Смотри! Проблема в вкусе, хорошо.
[указывает на Ричарда]
Джереми Кларксон Если бы мы построили машину, чтобы она выглядела как внутри твоего дома, она бы имела лошадь внутри!
[указывает на Джеймса]
Джереми Кларксон А ты. Твой дом просто полон картин Королевы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд [говоря о неудачном запуске шаттла Reliant Robin] Честно говоря, подвёл нас всего лишь один болт.
Джереми Кларксон Всего лишь один айсберг потопил Титаник!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд Я не делал от whitened зубы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларкссон [повторяющаяся часть представления сегмента Power Lap] Теперь пришло время узнать, как быстро этот автомобиль проедет наш трек, и это, конечно, означает, что мы передаем его нашему ручному гонщику. Говорят, что
[абсурдный факт #1]
Джереми Кларкссон . Или что
[абсурдный факт #2]
Джереми Кларкссон . Всё, что мы знаем, это то, что его зовут The Stig.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [едет на McClaren SLR в поезде Eurotunnel] Интересно, какой скорость кто-то когда-либо развивал внутри Eurotunnel.
[Увеличивает скорость] НЕТ. Нет-нет-нет. Повзрослей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд [во время тест-драйва Bowler Wildcat] Я божественный водителя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [о Ferrari Enzo] Я позвонил Джей Кей, у которого он есть, и сказал: "Знаешь, можем одолжить твой?" А он ответил: "Да, если я смогу одолжить твою дочь, потому что это одно и то же."
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Повторяемая реплика - конец эпизода]
Джереми Кларксон На этом бомбическом факте пора заканчивать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза, когда проблема становится постоянной]
Джереми Кларксон О, ради всего святого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд [говоря о Ford GT] Сколько времени ты провёл на автозаправках по пути сюда?
Джереми Кларксон Слушай, суть в том, Ричард, я предпочитаю тратить деньги на бензин, а не на отбеливание зубов.
Ричард Хаммонд Я не делал отбеливание зубов!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон Ну что ж, первая награда — травма года. Номинации: Ричард в "молоток по голове i-eagle геф",
[Показать сцену, где ребята проводят краш-тест на своей электрической машине, которую они собрали сами]
Джеймс Мэй Джереми делает искусство с помощью страйкбола.
[сцена, где Джереми получает в# пулями в# яички от страйкбольного ружья, выстреленного из выхлопной трубы болида Ф1]
Ричард Хаммонд А Джеймс на трапе в Боливии.
[сцена, где Джеймс оступается на трапе и повреждает свои яички, когда идет по трапе к лодке]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд Я не подрабатываю редактором гей-журнала!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [Когда мы ехали на McLaren Mercedes SLR через туннель] Когда они спорили о том, на что звучит мотор SLR, британские инженеры из McLaren сказали, что он звучит как Спитфайр. Но немецкие инженеры из Mercedes ответили: "Нет! Нет! Звучит как Мессершмидт!" Они оба ошибались. Он звучит как Бог Грома, который проглатывает гвозди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [играя в видеоигру Gran Turismo] Aston Martin DB9 — это не гоночный автомобиль, это порнография.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson Реальные гоночные автомобили, которые были переделаны для использования на дорогах, никогда не работают как следует. Это всё равно что снять фильм для взрослых, а потом монтировать его так, чтобы его можно было показывать в британских отелях. В итоге у вас получится нечто вроде получасового крупного плана потного лица какого-то чувака.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James May [смотря результаты опроса] Я только что заметил, просматривая эти результаты, что десять из тринадцати худших машин - французские.
Jeremy Clarkson Возможно, поэтому их сейчас сжигают в Париже!
James May Думаю, они просто сами загорелись!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Hammond [анонсируя награды Топ Гир 2008 в декабре 2008 года] Итак, это награда за лучший звук, который мы слышали за весь год. Вот номинации. В8 рев нового Mercedes CLK Black, В8 рев Ferrari Scuderia и В8 рев Alfa Romeo 8C. Так, победитель в этой категории. Победитель, вам это понравится, Джереми.
Jeremy Clarkson Это Black?
Richard Hammond Нет. На самом деле, победитель — новый сингл Уила Янга!
[Звучит новый сингл Уила Янга]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ричард Хаммонд Ранее мы трое использовали наши обширные знания о грузовиках, чтобы купить большегрузы, и дела шли не очень хорошо. Особенно у Джереми, который закончил с рычагом переключения передач в попе и его грузовик горел.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [объявляя о премии Топ Гир 2005 в декабре 2005 года] Итак, лучший жадина на топливо в этом году. Номинации: Range Rover Sport, который проехал восемь миль на галлон; Bugatti Veyron, который проехал четыре мили на галлон; и Хемел Хемпстед. Он на самом деле использовал 60 миллионов галлонов топлива и ни на йоту не сдвинулся.
[отсылает к недавнему взрыву газа в Хертфордшире]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [о Ford GT40] Был ли это величайший гиперкар из всех? Ну, это вопрос, на который я никогда не смог ответить, потому что GT40 высотой 40 дюймов... а я нет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джейми Кларксон [В трейлере Хэммондa] На самом деле, здесь довольно уютно.
Ричард Хэммонд О да, тут есть все удобства, как в жилом катере.
Джейми Кларксон [пара начинает читать журналы] Ты видел названия этих?
Ричард Хэммонд Нет... ну я выбрал те, у которых атмосферка жилого катера.
Джейми Кларксон [Показывает Хэммонду заголовок журнала, который он подобрал "Gay Times"] А почему именно этот?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [наблюдая, как Тэрри Уоген делает круг] Никогда в жизни я не скучал так сильно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [о TVR Tuscan 2] Говорят, с ним должно быть проще жить и проще ездить... так ли это на самом деле?
[за рулём]
Джереми Кларксон Ох... О, Боже. Нет... нет... нет, нет, нет. Нет. Нет. Нет, не проще.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяемая фраза]
James May Чёрт возьми!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Hammond [обсуждая заезд Сабины Шмитц по Нюрнбургрингу] Не забывайте, она отстала всего на полсекунды с мили, и была в этом фургоне.
Jeremy Clarkson Я думаю, нам стоит объяснить. Нюрнбургринг, как я уверен, некоторые из вас знают, открыт практически всё время. Можно заплатить пять фунтов за круг, так что там были и другие машины.
Richard Hammond Это был обычный день, и вы их видели. Были парни в своих Поршах, "Смотрите на меня в моём Порше, хах!", и их обгоняет фургон. За рулём сидела девушка!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [о Corvette Z06] ... если выбирать между ним и птичьим гриппом, я бы предпочёл птичий грипп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Hammond [анонсируя номинантов на Самый Странный Рено] Итак, Самый Странный Рено года. Номинанты следующие: Вельсати. Это машина бизнесмена, но только если ваш бизнес — это Эппл. Меган, семейный автомобиль, но только если ваша семья — это Осборны. И Авантим, это спортивное купе, но только если вы не хотите машину, которая столь спортивна, или купе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [о TVR Tuscan 2] Видите ли, моей жене эта машина очень нравится. Ей нравятся шум и вибрации, а также ощущение опасности, и то, как при перегреве вся панель засвечивается, как задница бабуина. Ричард Хаммонд, с другой стороны, практически её ненавидит. Он говорит, что она слишком сложная и трудная, и что вся эта строчка внутри выглядит так, как будто кто-то пытался зашить свои собственные ботинки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [о Ferrari Enzo] Ferrari так доволен им, что назвал в честь основателя компании. Они называют его Энцо. Это всё равно, что Лотус назвал бы свой следующий автомобиль... "Колин".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон Мы начинаем сегодня вечер с яркого момента моего детства. Это книга о автомобилях «Ледибот» 1963 года, и, как вы могли бы предположить, она полна ерунды. Просто бесконечные скучные серые формы, пока вы не дойдете до страницы 40, где вы найдете Maserati 3500 GT. Для меня, когда я был маленьким, это было как Джордан и Камерон Диаз. В ванной вместе. С истребителем «Лайтнинг». И много желе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson Этот Зонда, правда! Он как лев в оранжевых комбинезонах. Вроде и свирепый, и в то же время абсурдный.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [о Porsche Cayman S] Есть много вещей, которые мне бы хотелось делать больше, чем его водить, включая ожидание, когда Бернард Мэннинг выйдет со сцены в потном ночном клубе, а затем облизать ему спину.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trevor Eve [указывая вдали от студии] Снаружи, на парковке, принадлежащей Джереми, стоит тележка Merсedes SKL!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jeremy Clarkson [говоря с Давиной Макил о её машине] Льёт дождь, потому что недостаточно людей с Рейндж Роверами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [заглядывая под капот на Lotus Exige] Чтобы понять, насколько это чудо спартанское, достаточно заглянуть в заднее окно. Сзади у вас есть куриная проволока, фольга и контейнеры из Таппервара. Это как заглянуть в один из старых кухонных шкафчиков вашей бабушки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Terry Wogan У меня есть Бентли.
Jeremy Clarkson Какой именно?
Terry Wogan Арнаж Ред Р.
Jeremy Clarkson Теперь ты понимаешь, это отличный автомобиль.
Terry Wogan Не смей свысока смотреть на мой Бентли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон Итак, BMW M6. Как он сравнил бы себя с Астоном, на котором я катался раньше? В BMW много того, что не нравится. Грозный карбоновый интерьер, огромный руль и тот факт, что этот цвет напоминает предплечье ветеринара.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [о TVR Tuscan 2] Я огромный, как лошадь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Терри Уоган [к Кларксону] Слушай, слушай! Никому не интересно, что ты думаешь!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
James May [о Honda S2000] Он не уверен, управляет ли он автомобилем или оказался в филиале Dixons.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Джереми Кларксон [о Porsche Carrera GT] Я сейчас говорю с тобой изнутри одного из туннелей Вентури!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Richard Hammond [после теста спортивного купе на острове Мэн] Не говори ничего! Не произноси ни слова - ты проиграл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
2 сезона по 6 эпизодов: «Острые козырьки» возвращаются — Netflix и BBC готовят новый сериал про Шелби в послевоенном Бирмингеме
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше