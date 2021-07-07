Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение

Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра

Похоже, 2026 станет годом научной фантастики: выйдут сразу 5 крутых проектов — и самый рискованный сериал десятилетия

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили

Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам

Худой и с волосами: Сергей Бурунов начинал карьеру с «Моей прекрасной няни» — но узнать его там почти невозможно

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии