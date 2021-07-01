В 1 сезоне 6 серии сериала «Молодые монархи» в сети появляется провокационное видео, а Вильгельм не понимает, что ему делать дальше. Симон усиленно пытается сдержать любопытных журналистов. А Фелис удается узнать кое-что крайне важное...
Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный
Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение
«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»
Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт
Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail