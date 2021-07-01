В 1 сезоне 1 серии сериала «Молодые монархи» из-за громкого скандала шведский принц Вильгельм вынужден пойти учиться в закрытую школу «Хиллерска». Узнав об этом, двоюродный брат Вильгельма решает закатить пышную вечеринку в честь его приезда.
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра
Заметили, что Марфа в «Иване Васильевиче» почти не поднимает глаз? Вот настоящая причина — и это не смущение
Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче
Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Худой и с волосами: Сергей Бурунов начинал карьеру с «Моей прекрасной няни» — но узнать его там почти невозможно
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail