«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала

«Европа Плюс» выбрала 10 нашумевших фильмов 2025 года — от «F1» с Питтом до «Франкенштейна»

Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный

Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему

«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона

Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам

Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили