Во 2 сезоне 7 серии сериала «Не с первой попытки» Никки получает отличные новости с работы, но плохие – об усыновлении. Она устраивает сестре необычный девичник, пока Джейсон страдает на мальчишнике Скотта.
Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»
Ждали больше 10 лет: манга «Псайрен» 3 раза попадала в топ ожиданий фанатов — и теперь ее экранизируют
Второй сезон Fallout хорош практически во всем, но один минус все же есть: даже истинные циники устали во время просмотра
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е
Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»
Самая знаковая роль Джима Керри чуть не сломала его — уже хотел вернуть $20 млн гонорара обратно: к съемкам готовился со специалистом ЦРУ по пыткам
Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт
«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче
Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии
«Бессмысленная трата времени»: главная проблема «Аватар: Пламя и пепел» доказывает – 4 и 5 части серии станут позором для Кэмерона
