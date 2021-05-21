Во 2 сезоне 4 серии сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон получают возможность взглянуть на девочку, которую, возможно, они смогут удочерить. Коллега Карен против ее воли пытается разузнать побольше об одном из отцов в школе.
Кем будут работать Коржик, Карамелька и Компот, когда вырастут: этот секрет раскрыл создатель «Трех котов»
«Вместе до конца»: проанализировала всех героев «Очень странных дел» и выбрала идеального кандидата для главной смерти финала
Спустя 18 лет этот недооцененный научно-фантастический фильм получил высокую оценку от астрофизика: очень и очень точный
Этот проект разрушил образ Шилова: Устюгов здесь не только играет, но и стоит за камерой — снял «Лихие» раньше сериального бума на 90-е
Настоящего «Чипа и Дейла» запретили показывать в СССР: цензура 2 года резала мульт
Главный злодей в «Зверополисе 2» стал бочкой дегтя в почти идеальном мульте: «Жалкое зрелище – испортили финал!»
Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности
Паука из «Аватара: Путь воды» вы точно видели в главном фильме в истории Marvel: лицо показали на весь экран – но вы не запомнили
Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус
«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче
Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail