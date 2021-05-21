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Не с первой попытки 2020, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Не с первой попытки
Киноафиша Сериалы Не с первой попытки Сезоны Сезон 2

Trying 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 мая 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Не с первой попытки»

Во 2 сезоне сериала «Не с первой попытки», получив одобрение на усыновление от комиссии, Никки и Джейсон надеются на скорое исполнение своей мечты, однако оказывается, что найти в системе «своего» ребенка не так-то просто. Карен все чаще посещают сомнения насчет свадьбы со Скоттом. Фредди заводит роман с молодой девушкой, но в скором времени понимает, что хочет восстановить отношения с Эрикой. Джейсон подумывает о том, чтобы сделать предложение Никки, которой каждый отказ в усыновлении дается все сложнее.

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Список серий сериала Не с первой попытки График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Хороший мальчик A Nice Boy
Сезон 2 Серия 1
21 мая 2021
Солнце на твоей спине The Sun On Your Back
Сезон 2 Серия 2
21 мая 2021
Большие головы Big Heads
Сезон 2 Серия 3
28 мая 2021
Вертолеты Helicopters
Сезон 2 Серия 4
4 июня 2021
Самая безумная и сладкая вещь Maddest Sweetest Thing
Сезон 2 Серия 5
11 июня 2021
Долгий путь вниз A Long Way Down
Сезон 2 Серия 6
18 июня 2021
Подними меня Lift Me Up
Сезон 2 Серия 7
25 июня 2021
Мне страшно I'm Scared
Сезон 2 Серия 8
2 июля 2021
График выхода всех сериалов
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