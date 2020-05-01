Меню
Не с первой попытки 2020 7 серия 1 сезон

Все серии 1 сезона «Не с первой попытки»
Никки и Джейсон
Сезон 1 / Серия 1 1 мая 2020
Бывшая девушка
Сезон 1 / Серия 2 1 мая 2020
Билеты в очередь
Сезон 1 / Серия 3 1 мая 2020
Люди из радужных замков
Сезон 1 / Серия 4 1 мая 2020
Чужие дети
Сезон 1 / Серия 5 1 мая 2020
Покажи мне любовь
Сезон 1 / Серия 6 1 мая 2020
Старая добрая семейная карта
Сезон 1 / Серия 7 1 мая 2020
Мы нашли выход
Сезон 1 / Серия 8 1 мая 2020
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Не с первой попытки», по совету социального работника, Никки и Джейсон собирают свои семьи вместе в надежде наладить между ними отношения. Само собой, встреча проходит не так гладко, как хотелось бы.

