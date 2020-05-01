В 1 сезоне 1 серии сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон получают печальные новости: последняя из их попыток зачать ребенка провалилась. Пара понимает, что единственный доступный им вариант – это усыновление.
