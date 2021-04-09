Эти 3 российских фильма больше всего ждут в 2026 году: на первом месте — адаптация видеоигры, которую добавили в «буду смотреть» 283 тысячи раз

Худшая часть во всей франшизе: первые отзывы на «Аватар 3» доказывают, что Кэмерон, похоже, поспешил

Будет ли 9 сезон «Скорой помощи» и когда его ждать: история Кости Кулыгина еще не закончена

«Игра в кальмара» и в подметки не годится этому японскому боевику: он вышел 25 лет назад, но во всех аспектах был круче

Пристрастился, «лишился» наград и дочери: у Балуева есть тысяча и одна причина отказаться от публичности

Панфилов ходит лысым вовсе не по своей воле – реальную причину облысения актер скрывал 20 лет: «Я плакал. Будто радиация какая-то»

Куда пропала Лялька из «Интердевочки»? Ей прочили большое будущее в кино, но она отказалась от всего — и вот почему

Милла Йовович едва не снялась в советском фильме вместе с… Дональдом Трампом: режиссер «забраковал» по уморительной причине

Попросили Алису AI ответить, почему в «Маше и Медведе» девочку зовут именно так: нормальная и абсурдная версии

Кого Виктор Добронравов играл в «Интернах»: многие и не помнят о романе его героя с Варей Черноус