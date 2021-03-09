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Киноафиша Сериалы Девушки с Макаровым Сезоны Сезон 1 Серия 8

Девушки с Макаровым 2021 8 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Девушки с Макаровым»
Сезон 1 / Серия 1 9 марта 2021
Сезон 1 / Серия 2 9 марта 2021
Сезон 1 / Серия 3 10 марта 2021
Сезон 1 / Серия 4 10 марта 2021
Сезон 1 / Серия 5 11 марта 2021
Сезон 1 / Серия 6 11 марта 2021
Сезон 1 / Серия 7 15 марта 2021
Сезон 1 / Серия 8 16 марта 2021
Сезон 1 / Серия 9 17 марта 2021
Сезон 1 / Серия 10 18 марта 2021
Сезон 1 / Серия 11 22 марта 2021
Сезон 1 / Серия 12 23 марта 2021
Сезон 1 / Серия 13 24 марта 2021
Сезон 1 / Серия 14 25 марта 2021
Сезон 1 / Серия 15 29 марта 2021
Сезон 1 / Серия 16 29 марта 2021
Сезон 1 / Серия 17 30 марта 2021
Сезон 1 / Серия 18 30 марта 2021
Сезон 1 / Серия 19 31 марта 2021
Сезон 1 / Серия 20 1 апреля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 8 серии сериала «Девушки с Макаровым» Попова и Синицкая получают важное задание: они должны обойти всех поднадзорных товарищей, проживающих на районе. По ходу дела девушки узнают о вчерашним бандите, который явно позволяет себе слишком многое.

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