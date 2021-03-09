Мешаю 3 ложки творога и 3 ложки кефира: на выходе получаю нежнейший соус "Провансаль" без литра масла и яиц

Не покупаю дорогой спрей для обуви: смешиваю 2 копеечных компонента — и ботинки осенью не боятся луж

Ванну и душевую кабину в 2026 году больше не ставят: этот вариант делает санузел визуально дороже и просторнее

«„Невский“ — это клиника»: ещё до 8 сезона хит НТВ разносили известный советский актер и даже сам Паламарчук

Что смотреть осенью: в октябре выбираю эти 5 сериалов – есть даже новая экранизация Кинга

Самый смешной секрет «Джентльменов удачи» и лицо кирпичом: почему Олегу Видову запретили смотреть на Косого

Ради новой экранизации Кинга ждал полуночи и не спал до утра – зря: 3 причины не смотреть «Кэрри» Флэнегана за один присест

65 000 зрителей с нетерпением ждут этот сериал от создателей «Трассы»: новинку из 8 серий Окко покажет уже в октябре

«Волга», «Жигули» и одна коварная иномарка: попробуйте угадать все советские фильмы по авто без ошибок (тест)

«Не НТВ, а канал "Домашний"»: Семёнову в «Невском» резко выдали замену погибшей Беловой – внешность один в один, «скоро и детей родят»