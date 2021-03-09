Все серии 1 сезона «Девушки с Макаровым»
О чем серия
В 1 сезоне 18 серии сериала «Девушки с Макаровым» начальник случайным образом выясняет, что бывший супруг Вербы является мошенником. Однако девушка не верит слухам и пишет заявление об увольнении. Куренков делает своей возлюбленной романтический сюрприз.
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