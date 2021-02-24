Меню
Джинни и Джорджия 2021 - 2025, 4 сезон

Ginny & Georgia 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Джинни и Джорджия»

В 4-м сезоне сериала «Джинни и Джорджия» семьи Пола и Сиона присоединяются к Миллерам за праздничным ужином. Остин ищет свои рождественские подарки и неожиданно натыкается на опасную находку. Джорджия настаивает на том, чтобы пойти на сеанс психотерапии вместе со старшей дочерью Джинни. Но семейная перепалка на глазах у психолога приводит к тому, что неприятная правда поднимается на поверхность. Джорджии становится все тяжелее скрывать от детей и новых друзей ошибки своего прошлого, но она ни о чем не жалеет. Ведь все, что женщина сделала, она сделала на благо семьи. Вот только понимает ли это кто-то, кроме нее?

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.5 IMDb
Список серий сериала Джинни и Джорджия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
TBA
Сезон 4 Серия 1
TBA
