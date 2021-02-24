В 4-м сезоне сериала «Джинни и Джорджия» семьи Пола и Сиона присоединяются к Миллерам за праздничным ужином. Остин ищет свои рождественские подарки и неожиданно натыкается на опасную находку. Джорджия настаивает на том, чтобы пойти на сеанс психотерапии вместе со старшей дочерью Джинни. Но семейная перепалка на глазах у психолога приводит к тому, что неприятная правда поднимается на поверхность. Джорджии становится все тяжелее скрывать от детей и новых друзей ошибки своего прошлого, но она ни о чем не жалеет. Ведь все, что женщина сделала, она сделала на благо семьи. Вот только понимает ли это кто-то, кроме нее?