В 3-м сезоне сериала «Джинни и Джорджия» семейство Миллер, недавно потерявшее мужа и отца, продолжает обживаться в штате Массачусетс. Девочка-подросток Джинни пытается научиться существовать с мыслью, что ее мать на самом деле убийца. Джорджия расправилась со своим вторым мужем Кенни, чтобы защитить дочь, но как для полиции, так и для самой девочки это оправдание выглядит не особенно убедительным. Путь к новому счастью оказывается довольно ухабистым, а справиться с проблемами прошлого не удается ни матери, ни дочери, ни маленькому сыну Остину, который чувствует напряжение между близкими.