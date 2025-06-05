Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Джинни и Джорджия 2021, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Джинни и Джорджия
Киноафиша Сериалы Джинни и Джорджия Сезоны Сезон 3

Ginny & Georgia 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 июня 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Джинни и Джорджия»

В 3-м сезоне сериала «Джинни и Джорджия» семейство Миллер, недавно потерявшее мужа и отца, продолжает обживаться в штате Массачусетс. Девочка-подросток Джинни пытается научиться существовать с мыслью, что ее мать на самом деле убийца. Джорджия расправилась со своим вторым мужем Кенни, чтобы защитить дочь, но как для полиции, так и для самой девочки это оправдание выглядит не особенно убедительным. Путь к новому счастью оказывается довольно ухабистым, а справиться с проблемами прошлого не удается ни матери, ни дочери, ни маленькому сыну Остину, который чувствует напряжение между близкими.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Джинни и Джорджия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Даже для подкаста тема мелковата This Wouldn’t Even Be a Podcast
Сезон 3 Серия 1
5 июня 2025
Бип, бип, чтоб тебя Beep Beep Freaking Beep
Сезон 3 Серия 2
5 июня 2025
Друзьям можно танцевать Friends Can Dance
Сезон 3 Серия 3
5 июня 2025
Стерва вернулась The Bitch Is Back
Сезон 3 Серия 4
5 июня 2025
Рвануло так рвануло Boom Goes the Dynamite
Сезон 3 Серия 5
5 июня 2025
По крайней мере, хуже уже не будет At Least It Can’t Get Any Worse
Сезон 3 Серия 6
5 июня 2025
Лють какая That’s Wild
Сезон 3 Серия 7
5 июня 2025
Это домашний обед? Is That a Packed Lunch
Сезон 3 Серия 8
5 июня 2025
У меня сейчас соло It's Time for My Solo
Сезон 3 Серия 9
5 июня 2025
Чудовища Monsters
Сезон 3 Серия 10
5 июня 2025
График выхода всех сериалов
Зачем хитрый Netflix разрезал 2 сезон «Уэнсдей» пополам? Четыре причины, о которых вы даже не догадывались
212 млн потратили, чтобы получить за финал 7% на Rotten Tomatoes: этот сериал остается позором Marvel на стримингах
Не уверены, начинать ли смотреть «Метод» с Хабенским? Сколько сезонов уже вышло и что известно о продолжении
Эти 5 кадров из советского кино зрители видели не раз: но лишь внимательные вспомнят, что на них пропало (тест)
«Понимал, что это конец»: развод, смерть отца и двухнедельная кома — звезда «Брата 2» Дьяченко пережил кошмар на яву, но выкарабкался
«Прынцесса! Как есть прынцесса!»: как хорошо вы помните сказку «Морозко» — покажет тест из 7 вопросов
Когда ничего не ждал, а получил алмаз: легкая дорама со звездой «Мы все мертвы» сразила зрителей наповал — 8,3 балла и море эмоций
Дикий Запад, Римская империя и беззаконие: «Мандалорец» занял особое место в хронологии «Звездных войн» — зрителей готовят к диктатуре
«Цензура или запрет»: в Госдуме всерьез возьмутся за фильмы Балабанова — «Брата 2» и «Груз 200» могут внести в официальные черные списки
Переплюнуть «Городок» не сможет ничто, но эта комедия с Олейниковым хорошо состарилась: оценка в 6 баллов не приговор
«У Владимира не получалось»: Высоцкий мечтал сняться у Гайдая, но режиссер лично его «отшил» — виноват возраст и кое-что еще
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше