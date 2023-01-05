Во 2 сезоне сериала «Джинни и Джорджия» продолжается история о Джорджии Миллер — матери Джинни Миллер и ее младшего брата Остина. После того как супруг главной героини погиб в автокатастрофе, Джорджия отправилась со своими детьми в Уэллсбери, где и разворачиваются драматические события ее жизни. Напомним, в финале предыдущего сезона Джинни, вдохновившись примером своего отца, пишет эссе, которое она надеется отправить на престижный конкурс. Для Пола приближается день выборов. Тем временем Джинни и Джорджия начинают раскрывать секреты, и это может привести к непредсказуемым последствиям...