Джинни и Джорджия 2021, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Джинни и Джорджия
Ginny & Georgia 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Джинни и Джорджия»

Во 2 сезоне сериала «Джинни и Джорджия» продолжается история о Джорджии Миллер — матери Джинни Миллер и ее младшего брата Остина. После того как супруг главной героини погиб в автокатастрофе, Джорджия отправилась со своими детьми в Уэллсбери, где и разворачиваются драматические события ее жизни. Напомним, в финале предыдущего сезона Джинни, вдохновившись примером своего отца, пишет эссе, которое она надеется отправить на престижный конкурс. Для Пола приближается день выборов. Тем временем Джинни и Джорджия начинают раскрывать секреты, и это может привести к непредсказуемым последствиям...

Рейтинг сериала

0.0
7.5 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
С возвращением, чертяки! Welcome Back, Bitches!
Сезон 2 Серия 1
5 января 2023
Почему всё всегда должно быть так ужасно? Why Does Everything Have To Be So Terrible, All The Time, Forever?
Сезон 2 Серия 2
5 января 2023
Что за игры, девочка? What Are You Playing At, Little Girl?
Сезон 2 Серия 3
5 января 2023
С моим днем рождения вас Happy My Birthday To You
Сезон 2 Серия 4
5 января 2023
Драники — огонь Latkes Are Lit
Сезон 2 Серия 5
5 января 2023
Очень рождественская серия с Джорджией и Джинни It's A Very Merry Ginny & Georgia Christmas Special
Сезон 2 Серия 6
5 января 2023
Дай нам замучить тебя серенадами We're Going To Serenade The Shit Out Of You
Сезон 2 Серия 7
5 января 2023
Чу! Приходит тьма Hark! Darkness Descends!
Сезон 2 Серия 8
5 января 2023
Убить Гила Kill Gill
Сезон 2 Серия 9
5 января 2023
Я совсем не Золушка I'm No Cinderella
Сезон 2 Серия 10
5 января 2023
