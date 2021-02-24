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Киноафиша Сериалы Джинни и Джорджия Сезоны Сезон 1 Серия 9

Джинни и Джорджия 2021 9 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Джинни и Джорджия»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 24 февраля 2021
Лицо не должно быть маской
Сезон 1 / Серия 2 24 февраля 2021
Новый уровень для богачей
Сезон 1 / Серия 3 24 февраля 2021
Лидия Беннет — стопудово феминистка
Сезон 1 / Серия 4 24 февраля 2021
Ку-ку, сучка
Сезон 1 / Серия 5 24 февраля 2021
У меня травма
Сезон 1 / Серия 6 24 февраля 2021
С шестнадцатилетием, засранка!
Сезон 1 / Серия 7 24 февраля 2021
Одна галочка, другая
Сезон 1 / Серия 8 24 февраля 2021
Любовь — сложная штука
Сезон 1 / Серия 9 24 февраля 2021
Меня предали, как Джордин предала Кайли
Сезон 1 / Серия 10 24 февраля 2021
О чем серия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Джинни и Джорджия» главная героиня против своей воли оказывается втянутой в запутанный любовный треугольник, примерно в таком же состоянии находится ее дочь Джинни. Макс и Маркус попадают в очень сложную историю...

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