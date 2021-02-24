В 1 сезоне сериала «Джинни и Джорджия» сюжет строится вокруг семьи Миллер, которая решает обосноваться в небольшом городе. Джинни — тихая пятнадцатилетняя девушка. Она настоящий антипод своей матери Джорджии — сильной и активной женщины. Отдельное место в их семье занимает маленький Остин, скромный и любознательный малыш. На новом месте жительства у Миллеров возникает множество самых разнообразных проблем. По ходу дела становится понятно, что Джинни во многих вопросах гораздо мудрее своей тридцатилетней матери.