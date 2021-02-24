Меню
Джинни и Джорджия 2021, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джинни и Джорджия
Ginny & Georgia 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 февраля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 10
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Джинни и Джорджия»

В 1 сезоне сериала «Джинни и Джорджия» сюжет строится вокруг семьи Миллер, которая решает обосноваться в небольшом городе. Джинни — тихая пятнадцатилетняя девушка. Она настоящий антипод своей матери Джорджии — сильной и активной женщины. Отдельное место в их семье занимает маленький Остин, скромный и любознательный малыш. На новом месте жительства у Миллеров возникает множество самых разнообразных проблем. По ходу дела становится понятно, что Джинни во многих вопросах гораздо мудрее своей тридцатилетней матери.

0.0
7.5 IMDb
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
24 февраля 2021
Лицо не должно быть маской It's a Face Not a Mask
Сезон 1 Серия 2
24 февраля 2021
Новый уровень для богачей Next Level Rich People Shit
Сезон 1 Серия 3
24 февраля 2021
Лидия Беннет — стопудово феминистка Lydia Bennett Is Hundo a Feminist
Сезон 1 Серия 4
24 февраля 2021
Ку-ку, сучка Boo, Bitch
Сезон 1 Серия 5
24 февраля 2021
У меня травма I'm Triggered
Сезон 1 Серия 6
24 февраля 2021
С шестнадцатилетием, засранка! Happy Sweet Sixteen, Jerk
Сезон 1 Серия 7
24 февраля 2021
Одна галочка, другая Check One, Check Other
Сезон 1 Серия 8
24 февраля 2021
Любовь — сложная штука Feelings Are Hard
Сезон 1 Серия 9
24 февраля 2021
Меня предали, как Джордин предала Кайли The Worst Betrayal Since Jordyn and Kylie
Сезон 1 Серия 10
24 февраля 2021
