Джинни и Джорджия, список сезонов

Ginny & Georgia 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Стрим-сервис Netflix

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Джинни и Джорджия»
Джинни и Джорджия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 24 февраля 2021
 
Джинни и Джорджия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов 5 января 2023
 
Джинни и Джорджия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов 5 июня 2025
 
Сезон 4 / Season 4
1 эпизод TBA
 
