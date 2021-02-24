Меню
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Джинни и Джорджия, список сезонов
Ginny & Georgia
18+
Год выпуска
2021
Страна
США
Стрим-сервис
Netflix
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
7.5
IMDb
Список сезонов сериала «Джинни и Джорджия»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
24 февраля 2021
Сезон 2 / Season 2
10 эпизодов
5 января 2023
Сезон 3 / Season 3
10 эпизодов
5 июня 2025
Сезон 4 / Season 4
1 эпизод
TBA
