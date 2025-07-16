Меню
Будет ли 4-й сезон у сериала «Джинни и Джорджия»? Судьбу проекта определили еще в 2023-м году
Если уже посмотрели 3-й сезон, стоит узнать, к чему готовиться дальше.
Написать
16 июля 2025 13:46
Эти 5 сериалов от Netflix смотрели почти все: но лишь единицы помнят детали сюжета (тест)
Если считаете себя знатоком репертуара, попробуйте ответить на 5 вопросов.
Написать
10 ноября 2024 10:23
Фанатеете по сериалам Netflix? Этот тест покажет, насколько хорошо вы их помните
Всего 5 вопросов, но ответят на них не все.
Написать
15 августа 2024 19:15
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
5 российских фильмов в 2025 году собрали больше миллиарда в прокате, и лишь один зарубежный «пробил» 400 миллионов — угадаете 6/6?
«Ни за какие деньги»: Никифоров после «Боя с тенью» зарёкся играть боксёров на всю жизнь — вселенная дала знак свыше
Не стал Джоуи — зато оказался в DC: в «Друзьях» мог сыграть другой популярный актер — он даже дошел до финальных проб
Доносы, американцы и клиническая смерть: Сергей Бондарчук категорически не хотел снимать «Войну и мир» — но вмешались реальные военные
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
