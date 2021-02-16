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Киноафиша Сериалы Молодой Скала Сезоны Сезон 1 Серия 7

Молодой Скала 2021 - 2023 7 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Молодой Скала»
Работа над образом
Сезон 1 / Серия 1 16 февраля 2021
Снова в пути
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2021
Вперед и вместе
Сезон 1 / Серия 3 2 марта 2021
Проверь голову
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2021
Не разбивай мне сердце
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2021
Мой день с Андрэ
Сезон 1 / Серия 6 30 марта 2021
Джонсон и Хопкинс
Сезон 1 / Серия 7 6 апреля 2021
Моя детка пьет только лучшее
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2021
Дама по имени «Поиск Звезды»
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2021
Хороший против лучшего
Сезон 1 / Серия 10 27 апреля 2021
День выборов
Сезон 1 / Серия 11 4 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 7 серии сериала «Молодой Скала» главный герой получает новую работу в университетском городе своего любимого Майами. Это становится толчком для начала эпических приключений, который молодой Дуэйн разделяет со своим партнером Хопкинсом.

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