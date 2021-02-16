Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет

Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)

Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые

«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым

«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины

Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»

«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва

2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3

Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»

«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор