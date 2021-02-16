Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Молодой Скала Сезоны Сезон 1 Серия 1

Молодой Скала 2021 - 2023 1 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Все серии 1 сезона «Молодой Скала»
Работа над образом
Сезон 1 / Серия 1 16 февраля 2021
Снова в пути
Сезон 1 / Серия 2 23 февраля 2021
Вперед и вместе
Сезон 1 / Серия 3 2 марта 2021
Проверь голову
Сезон 1 / Серия 4 16 марта 2021
Не разбивай мне сердце
Сезон 1 / Серия 5 23 марта 2021
Мой день с Андрэ
Сезон 1 / Серия 6 30 марта 2021
Джонсон и Хопкинс
Сезон 1 / Серия 7 6 апреля 2021
Моя детка пьет только лучшее
Сезон 1 / Серия 8 13 апреля 2021
Дама по имени «Поиск Звезды»
Сезон 1 / Серия 9 20 апреля 2021
Хороший против лучшего
Сезон 1 / Серия 10 27 апреля 2021
День выборов
Сезон 1 / Серия 11 4 мая 2021
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Молодой Скала» популярный актер, а ныне важный политик Дуэйн Джонсон пытается заполучить пост президента страны и вспоминает о том, как начинал свою жизнь, будучи обычным школьный спортсменом, любимым сыном и братом...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок 1121 комментарий
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день 117 комментариев
Руки вверх 2
Руки вверх 2 2 комментария
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
Засунул зубочистку в холодильник — и нарадоваться не могу: эффект заметил уже ночью (вся семья сказала «спасибо»)
Кабачковые оладьи мукой не забиваю: повторил рецепт Ларисы Рубальской — получились пышные и не водянистые
«Пилигрим» снова готов собрать 14 000 000 зрителей у экранов: в новом сезоне герой Васильева станет главным подозреваемым
«Паки, паки, тест и херувимы»: Зиночку в морковном платье узнают 100/100 людей, но единицы угадают советский фильм по наряду мужчины
Мрачный детектив с Пореченковым и Жарковым 2 года лежал на полке: НТВ переснял испанский шедевр и «вышло не хуже оригинала»
«Сквозит что-то советское»: автор «Смешариков» сделал русских «Симпсонов» строго 18+ — 19 серий, рейтинг 8/10 и ни единого плохого отзыва
2,5 миллиарда часов на всех: эти 5 сериалов Netflix зрители чаще всего смотрят в 2026-м — «Очень странные дела» даже не в топ-3
Жуткий «косяк» Тихонова в «17 мгновениях» зрители не замечали 38 лет – режиссер о ляпе проболталась перед смертью: «Я была ошарашена»
«Хранители» + «Настоящий детектив»: после позорной «Супергерл» DC спасает мини-сериал на 8 серий – в Marvel подобного не сняли до сих пор
Странный клон «Матрицы» вышел за год до шедевра Вачовски: культовым Sci-Fi не стал, но с него Нолан «слизал» «Начало»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше