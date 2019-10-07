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Киноафиша Сериалы Настоящий американец Сезоны Сезон 2 Серия 8

Настоящий американец 2018 8 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Настоящий американец»
Суета и мотивация
Сезон 2 / Серия 1 7 октября 2019
Разговоры о влияние
Сезон 2 / Серия 2 14 октября 2019
Никогда больше
Сезон 2 / Серия 3 21 октября 2019
Они вспоминают о тебе
Сезон 2 / Серия 4 28 октября 2019
Принеси боль
Сезон 2 / Серия 5 11 ноября 2019
Тяжелая жизнь
Сезон 2 / Серия 6 18 ноября 2019
Возвращение домой
Сезон 2 / Серия 7 25 ноября 2019
Жизнь продолжается
Сезон 2 / Серия 8 2 декабря 2019
Одна из тех ночей
Сезон 2 / Серия 9 20 января 2020
Защити свою шею
Сезон 2 / Серия 10 27 января 2020
Перекресток
Сезон 2 / Серия 11 3 февраля 2020
Только время покажет
Сезон 2 / Серия 12 10 февраля 2020
Искусство давления со стороны сверстников
Сезон 2 / Серия 13 17 февраля 2020
Кто в тебя стрелял?
Сезон 2 / Серия 14 24 февраля 2020
Ставки высоки
Сезон 2 / Серия 15 2 марта 2020
Решения
Сезон 2 / Серия 16 9 марта 2020
О чем серия

Во 2 сезоне 8 серии сериала «Всеамериканский» Спенсер делится с Лейлой своими переживаниями по поводу отца. Она понимает его, ведь тоже потеряла маму. Лейла обещает, что со временем он придет в себя, и предлагает ему отвлечься на другие дела.

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