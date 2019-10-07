Во 2 сезоне 15 серии сериала «Всеамериканский» тренер сообщает команде о своем отстранении. Его временно заменит Дэвис. Однако команде необходимо добиться еще одного чемпионства. Спенсер тоже не будет играть. Он еще не допущен из-за травмы плеча.
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