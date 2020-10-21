В 3 сезоне 15 серии сериала «Коннеры» Ребекка работает сразу в две смены и пытается хоть как-то учиться в общественном колледже. Из-за такой нагрузки серьезно страдают ее отношения с дочерью. Дэн решает стать хозяином бродячей собаки.
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