В 1 сезоне 5 серии сериала «Коннеры» один из членов семьи делает очень важное и неожиданное заявление. Дарлин продолжает искать новую работу, а Бекки старается разобраться с собственным алкоголизмом. Джеки хочет стать репетитором по английскому.
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