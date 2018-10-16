В 1 сезоне 10 серии сериала «Коннеры» Марк получает несколько бесплатных уроков по фортепиано. Дарлин видит в этой ситуации возможность проявить свои родительские навыки. Джеки помогает Бекки, а Эмилио старается занять важное место в жизни ребенка.
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