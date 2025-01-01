На «Последнем богатыре» решили не останавливаться: смотрим трейлер нового русского фэнтези – с Воробьевым в главной роли

Дата начала съемок «Далекого города» объявлена, но почему вместо Мардина выбрали Стамбул?

Когда ждать 3 сезон «Бедные смеются, богатые плачут» — и почему фанаты уверены, что он 100% будет: ответы тут

От «бесовской одёжи» до заставки «Мосфильма»: только знатоки вспомнят 5/5 деталей о кино СССР (тест)

Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях

«Таких больше нет»: этот свежий сериал HBO еще не вышел, а уже набрал 100% свежести на RT — стоит освободить под него вечер

Пикантный тест для выросших в СССР: вспомните 5 кинолент по кадрам с поцелуями (тест)

«Я жив здоров, все хорошо»: каким вырос нескладный хулиган из «Ералаша»

Умер под водой, оставил семью без денег: смерть Папанова разбила сердца близких сразу по нескольким причинам

Из-за этого теста текут слюнки: попробуйте вспомнить советское кино по кадрам с едой (от «Девчат» до «Москва слезам не верит»)