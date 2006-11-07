Палач 2006, 1 сезон

Palach 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2006
Год выпуска 2006
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Палач»

В 1 сезоне сериала «Палач» действие разворачивается вокруг успешной тридцатипятилетней москвички, работающей журналистом. Ольга Драгомирова была абсолютно счастлива, пока не оказалась в компании своей приятельницы Светы и ее друзей. Мужчины подсыпали в вино Ольге опасный наркотик, который должен был замутнить ее сознание. Над женщиной долгое время издевались: насиловали и избивали, а затем выкинули на обочину дороги. К сожалению, сознание Ольги осталось чистым: она точно помнит все, что с ней происходило. Обуреваемая жаждой мести героиня отправилась к местной мафии и «заказала» у нее своих обидчиков.

Рейтинг сериала

4.7
11 голосов
4.8 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Палач»

Сезон 1
Серия 1
7 ноября 2006
Серия 2
7 ноября 2006
Серия 3
7 ноября 2006
Серия 4
7 ноября 2006
