«Палач» — многосерийная криминальная драма, повествующая о непростой жизненной истории преуспевающей журналистки по имени Ольга Драгомирова. В один прекрасный день ее приятельница Света приглашает девушку на дачу к своим новым знакомым. Однако компания оказывается не особо приличной. Мужчины подсыпают Ольге наркотик в вино, затем жестоко избивают, насилуют и выбрасывают на обочину дороги в надежде, что она ничего не вспомнит. Но главная героиня отлично помнит все, что с ней произошло и впадает от этого в ужас. Она намерена отомстить своим обидчикам и даже связывается с мафией. Позже Ольга понимает, что последствия ее поступка ужасны.