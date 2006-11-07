Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Сериалы Палач

Палач (2006 - 2006)

Palach 18+
Год выпуска 2006
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты

О чем сериал

«Палач» — многосерийная криминальная драма, повествующая о непростой жизненной истории преуспевающей журналистки по имени Ольга Драгомирова. В один прекрасный день ее приятельница Света приглашает девушку на дачу к своим новым знакомым. Однако компания оказывается не особо приличной. Мужчины подсыпают Ольге наркотик в вино, затем жестоко избивают, насилуют и выбрасывают на обочину дороги в надежде, что она ничего не вспомнит. Но главная героиня отлично помнит все, что с ней произошло и впадает от этого в ужас. Она намерена отомстить своим обидчикам и даже связывается с мафией. Позже Ольга понимает, что последствия ее поступка ужасны.

В ролях
В ролях
Александр Самойленко
Ирина Апексимова
Александр Яковлев
Владимир Скворцов
Нелли Пшенная
Алёна Ивченко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

4.7
Оцените 11 голосов
4.8 IMDb
Сезоны
Палач - Сезон 1 Сезон 1
2006, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
