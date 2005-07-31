Меню
Кадеты 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Кадеты
Киноафиша Сериалы Кадеты Сезоны Сезон 1

Kadety 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 28 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
3.8 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кадеты» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 июля 2005
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 июля 2005
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 июля 2005
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 июля 2005
График выхода всех сериалов
