Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Кадеты 2005, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Кадеты
Сезоны
Сезон 1
Kadety
12+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
31 июля 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
4
Продолжительность сезона
3 часа 28 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
3.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Кадеты»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
31 июля 2005
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
31 июля 2005
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
31 июля 2005
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
31 июля 2005
График выхода всех сериалов
В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским
Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом
Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова
Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов
Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)
«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»
Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали
МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»
«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии
11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним
Ширвиндт на них работал, а Брежнев восхищался: Маврикиевна и Никитична — дуэт русских бабок распался из-за пристрастия и скандала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667