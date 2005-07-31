В каких банях снимали «Брат-2»? Здесь парились не только Данила Багров, но и Пушкин с Маяковским

Какой хоккеист снимался в «Брате 2»? Спортсмен еще долго жалел об этом

Выбраны топ-5 самых популярных сериалов половины 2025 года: «Невский» на 4 месте — вот кто обошел Семенова

Скрестили «Общество мертвых поэтов» и «Лолиту» — получили худшую драмеди года: дуэт Фримана и Ортеги не уберег от рейтинга в 5,5 баллов

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)

«Сияние» и «Оно» видели, а эти истории Кинга так и остались без фильма: напрасно — №1 может превзойти успех «Очень странных дел»

Актер из «Кремниевой долины» рассказал, почему шоу не понравилось Илону Маску — создатель «Теслы» придрался к очень странной детали

МакКонахи и Харрельсон пока отменяются, но не спешите злиться: вот кто может стать лицом «Настоящего детектива 5»

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним