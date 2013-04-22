«Улицы вымирали, когда показывали по ТВ»: этот советский детектив круче, чем «Место встречи изменить нельзя»

«Гостья из будущего» могла закончиться совсем иначе: почему Алиса и Коля так и не стали парой

На OKKO зрители запоем смотрят именно эти российских 3 сериала: безусловные лидеры минувшей недели

«Ну все, засосало мещанское болото»: тест для тех, кому за 40 (угадайте советский фильм по кадру с дачей)

«Да он умер в конце "Ликвидации"»: что на самом деле случилось с Гоцманом в 14 серии

11 номинаций на «Оскар» и рейтинг 7.5: лишь один свой фильм Ди Каприо пересматривал много раз — «чувствовал связь» с ним

Даже Керем Бюрсин не спас: 4 переоцененных турецких сериала, которые многие ошибочно считают лучшими

Четыре лапы, влажный нос и очень умный взгляд: в новом телесезоне НТВ вернутся те, кого не ждали — Мухтар и Носик снова вместе

«В штабе отсиделся писарем» — ничего подобного: по секундному кадру в «Брат-2» вычислили, где служил Данила Багров

Помните Стохес из «Атаки титанов»? Похожий город есть на самом деле — вот где находится, и почему это «рай для Леви» (фото)