Под прикрытием 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Pod prikrytiem
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 апреля 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
12
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.8
IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Под прикрытием»
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
30 апреля 2012
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
1 мая 2012
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
2 мая 2012
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
3 мая 2012
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
7 мая 2012
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
8 мая 2012
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
9 мая 2012
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
10 мая 2012
Серия 9
Сезон 1
Серия 9
14 мая 2012
Серия 10
Сезон 1
Серия 10
15 мая 2012
Серия 11
Сезон 1
Серия 11
16 мая 2012
Серия 12
Сезон 1
Серия 12
17 мая 2012
