Возвращение 2005, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Возвращение
The Comeback 16+
Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 июня 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Возвращение»

В 1 сезоне сериала «Возвращение» мы знакомимся с миром постаревшей актрисы фильмов категории «Б». Валери известна по единственной роли в комедийном сериале «Это я». После закрытия шоу у нее не получилось найти ни одного существенного проекта. Она выпала из кинобизнеса на 10 лет. В 2005 году ей предложили вернуться на экран в ситкоме «Постель без завтрака», но, по условиям контракта, нужно также сниматься в реалити-шоу. Валери придется конкурировать с молодыми актерами, а каждый шаг будет зафиксирован на камеру.

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 11 голосов
7.9 IMDb

Список серий сериала Возвращение

Сезон 1 Серия 1
5 июня 2005
Валери одержала победу на презентации телепрограмм Valerie Triumphs at the Upfronts
Сезон 1 Серия 2
12 июня 2005
Валери общается с актерами Valerie Bonds with the Cast
Сезон 1 Серия 3
19 июня 2005
Валери встает на защиту тети Сэсси Valerie Stands Up for Aunt Sassy
Сезон 1 Серия 4
26 июня 2005
Валери требует уважения Valerie Demands Dignity
Сезон 1 Серия 5
10 июля 2005
Валери спасает шоу Valerie Saves the Show
Сезон 1 Серия 6
17 июля 2005
Валери получает совершенно особенный эпизод Valerie Gets a Very Special Episode
Сезон 1 Серия 7
24 июля 2005
Валери отдыхает в Палм-Спрингс Valerie Relaxes in Palm Springs
Сезон 1 Серия 8
31 июля 2005
Валери тусуется с крутыми ребятами Valerie Hangs with the Cool Kids
Сезон 1 Серия 9
7 августа 2005
Валери появилась на обложке журнала Valerie Gets a Magazine Cover
Сезон 1 Серия 10
14 августа 2005
Валери выделяется на красной ковровой дорожке Valerie Stands Out on the Red Carpet
Сезон 1 Серия 11
21 августа 2005
Валери блестяще справляется с трудностями Valerie Shines Under Stress
Сезон 1 Серия 12
28 августа 2005
Валери снова в классическом шоу Лено Valerie Does Another Classic Leno
Сезон 1 Серия 13
4 сентября 2005
