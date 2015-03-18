Во 2 сезоне сериала «Грузовичок Лева» полюбившийся персонаж возвращается на экраны, чтобы собрать десяток моделей. Как и прежде, Леве придется отыскать на детской площадке все необходимые детали, а затем соединить их между собой. В решении этих увлекательных задач грузовичку и его колоритным друзьям помогут зрители. Интерактивный мультсериал позволит малышам узнать о нашем мире немало нового и развить память. А благодаря доброму юмору дети смогут не только получить знания, но и весело провести время.