Грузовичок Лева 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Грузовичок Лева
Киноафиша Сериалы Грузовичок Лева Сезоны Сезон 2

Gruzovicok Leva 0+
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 марта 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 13
Продолжительность сезона 1 час 5 минут
О чем 2-й сезон сериала «Грузовичок Лева»

Во 2 сезоне сериала «Грузовичок Лева» полюбившийся персонаж возвращается на экраны, чтобы собрать десяток моделей. Как и прежде, Леве придется отыскать на детской площадке все необходимые детали, а затем соединить их между собой. В решении этих увлекательных задач грузовичку и его колоритным друзьям помогут зрители. Интерактивный мультсериал позволит малышам узнать о нашем мире немало нового и развить память. А благодаря доброму юмору дети смогут не только получить знания, но и весело провести время.

Список серий 2-го сезона сериала «Грузовичок Лева» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Лева и такси
Сезон 2 Серия 1
18 марта 2015
Лева и скорая помощь
Сезон 2 Серия 2
25 марта 2015
Лева и полицейская машина
Сезон 2 Серия 3
1 апреля 2015
Лева и бензовоз
Сезон 2 Серия 4
8 апреля 2015
Лева и вилочный погрузчик
Сезон 2 Серия 5
15 апреля 2015
Лева и каток
Сезон 2 Серия 6
22 апреля 2015
Лева и бульдозер
Сезон 2 Серия 7
29 апреля 2015
Лева и елка (новый год)
Сезон 2 Серия 8
6 мая 2015
Лева и гоночная машина
Сезон 2 Серия 9
13 мая 2015
Лева и пикап
Сезон 2 Серия 10
20 мая 2015
Лева и мусоровоз
Сезон 2 Серия 11
27 мая 2015
Лева и автовоз
Сезон 2 Серия 12
3 июня 2015
Лева и Лева младший
Сезон 2 Серия 13
10 июня 2015
