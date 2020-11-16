Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Теорема Пифагора 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Теорема Пифагора
Киноафиша Сериалы Теорема Пифагора Сезоны Сезон 1

Teorema Pifagora 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 16 минут

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Теорема Пифагора» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2020
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2020
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2020
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2020
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2020
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2020
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2020
График выхода всех сериалов
«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники
Фразу «Москва слезам не верит» придумал не Меньшов: ее знали еще за 650 лет до премьеры фильма
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
«Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора
112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии
«Не подходит»: российский дубляж «Шрэка» официально признан лучшим в мире — но DreamWorks до последнего хотела поставить на ней крест
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше