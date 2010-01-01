3 причины, почему Уэнсдэй из 90-х была лучше: Дженна Ортега с ней и рядом не стояла

«Соло-прокачка» бьет все рекорды, но зрители уже заметили огромную дыру в сюжете: с ней аниме долго не протянет

Помните, как милиционер сказал про одноклассника в «Брате»? Вот что на самом деле имел в виду дядя Коля, говоря о Даниле

Стопроцентное попадание: экранизация игры от Netflix стала рекордсменом на «Эмми» — признали победителем еще до церемонии

Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb

Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи

25 лет спустя: как изменились 6 актеров «Убойной силы» — в нулевых за ними следило полстраны (фото)

«Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора

Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»

Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда