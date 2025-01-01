Меню
Государственная защита, список сезонов

Gosudarstvennaya zashchita 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал НТВ

Список сезонов сериала «Государственная защита»
Государственная защита - Сезон 1 Сезон 1
12 эпизодов 1 января 2010 - 12 января 2010
 
Государственная защита - Сезон 2 Сезон 2
12 эпизодов 12 января 2012 - 23 января 2012
 
Государственная защита - Сезон 3 Сезон 3
16 эпизодов 27 июля 2013 - 11 августа 2013
 
