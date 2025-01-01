Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «МТС Рекламные технологии»
ИНН 7705893691
Киноафиша
Сериалы
Государственная защита
Сезоны
Государственная защита, список сезонов
Gosudarstvennaya zashchita
18+
Год выпуска
2010
Страна
Россия
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
НТВ
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО «МТС Рекламные технологии»
ИНН 7705893691
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Государственная защита»
Сезон 1
12 эпизодов
1 января 2010 - 12 января 2010
Сезон 2
12 эпизодов
12 января 2012 - 23 января 2012
Сезон 3
16 эпизодов
27 июля 2013 - 11 августа 2013
Фразу «Москва слезам не верит» придумал не Меньшов: ее знали еще за 650 лет до премьеры фильма
У «Укрощения строптивого» рейтинг 18+: что не показали советским зрителям 45 лет назад
Не Пуаро и не мисс Марпл: теперь сама Агата Кристи ловит убийц — скоро выйдет сериал ВВС, который проглотят ее поклонники
Про войну, семью и ожившие игрушки: в России выпустят детский фильм «а-ля Паддингтон» с бюджетом в полмиллиарда
«Прочь», «Грешники» и «Крик» — герои этих хорроров окажутся в одном фильме: премьера летом 2026 года — попробуйте догадаться, о каком проекте речь
112,1 млн рублей за уикенд: эта драма лидирует в российском прокате — но до «Истребителя демонов» ей как до Луны, а рейтинг и вовсе 6.2
Даже пираты не стали озвучивать: новая экранизация мировой классики оказалась так плоха, что собрала 2,5 на IMDb
«Сорвали куш»: мини-сериал от Netflix забрал сразу 8 наград — был обречен на успех по одной простой причине
Не спас даже Таривердиев: в СССР сняли лишь один фильм про Эркюля Пуаро, но о нем не вспоминают даже фанаты Агаты Кристи
Историческое событие на «Эмми»: этот сериал ждали почти 30 лет — оставил с носом такие хиты, как «Одни из нас» и «Разделение»
«Даже “Прометей” во многом лучше»: «Чужой» с Уивер не прошел проверку временем — ИИ выдал целых 5 веских претензий к классике хоррора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667