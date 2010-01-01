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Киноафиша Сериалы Государственная защита

Государственная защита (2010 - 2013)

Gosudarstvennaya zashchita 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 29 часов 20 минут

О чем сериал

Николай Медведев –подполковник милиции, который собрался уходить из профессии на пенсию. Его отдел собираются расформировать, да и жена уже давно уговаривает оставить напряжённую работу.  Но накануне отставки опытный милиционер блестяще выполняет задание по поимке опасного преступника, и начальник, генерал Киреев, предлагает ему новую должность. Медведев должен будет возглавить специальный отдел, занимающийся защитой свидетелей.  Получив возможность принимать исключительно самостоятельные решения как в работе, так и в подборе команды, герой погружается в новое для себя дело. Так, первым заданием для Николая становится обеспечение безопасности мальчику, на которого охотиться жестокий бандит.

В ролях
В ролях
Юрий Ицков
Юрий Ицков
Сергей Уманов
Сергей Уманов
Хельга Филиппова
Хельга Филиппова
Андрей Феськов
Андрей Феськов
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Александр Марушев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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Сезоны
Государственная защита - Сезон 1 Сезон 1
2010, 12 эпизодов
 
Государственная защита - Сезон 2 Сезон 2
2012, 12 эпизодов
 
Государственная защита - Сезон 3 Сезон 3
2013, 16 эпизодов
 
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