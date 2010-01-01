Николай Медведев –подполковник милиции, который собрался уходить из профессии на пенсию. Его отдел собираются расформировать, да и жена уже давно уговаривает оставить напряжённую работу. Но накануне отставки опытный милиционер блестяще выполняет задание по поимке опасного преступника, и начальник, генерал Киреев, предлагает ему новую должность. Медведев должен будет возглавить специальный отдел, занимающийся защитой свидетелей. Получив возможность принимать исключительно самостоятельные решения как в работе, так и в подборе команды, герой погружается в новое для себя дело. Так, первым заданием для Николая становится обеспечение безопасности мальчику, на которого охотиться жестокий бандит.