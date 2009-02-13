Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Кукольный дом 2009 - 2010 1 сезон
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Киноафиша
Сериалы
Кукольный дом
Сезоны
Сезон 1
Dollhouse
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 февраля 2009
Год выпуска
2009
Количество серий
13
Продолжительность сезона
9 часов 19 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
20
голосов
7.7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кукольный дом»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Привидение
Ghost
Сезон 1
Серия 1
13 февраля 2009
Цель
The Target
Сезон 1
Серия 2
20 февраля 2009
Боязнь сцены
Stage Fright
Сезон 1
Серия 3
27 февраля 2009
Час Грэй
Gray Hour
Сезон 1
Серия 4
6 марта 2009
Истинно верующий
True Believer
Сезон 1
Серия 5
13 марта 2009
Человек на улице
Man on the Street
Сезон 1
Серия 6
20 марта 2009
Отголоски
Echoes
Сезон 1
Серия 7
27 марта 2009
Потребности
Needs
Сезон 1
Серия 8
3 апреля 2009
Шпион в Доме любви
Spy in the House of Love
Сезон 1
Серия 9
10 апреля 2009
Часто посещаемый
Haunted
Сезон 1
Серия 10
24 апреля 2009
Шиповник розы
Briar Rose
Сезон 1
Серия 11
1 мая 2009
Омега
Omega
Сезон 1
Серия 12
8 мая 2009
Первая эпитафия
Epitaph One
Сезон 1
Серия 13
28 июля 2009
График выхода всех сериалов
Россияне получат +10 000 рублей к пенсии уже в июне: с документами возиться не придется – доплатят автоматически
Один цвет на всю страну: зачем в СССР массово красили полы в коричневый – «мода» взялась неспроста
Коров нет, а молоко есть: куда исчезли стада и почему магазины всё равно завалены молочкой до отвала
Сон Джин-ву уделала девчонка: в Crunchyroll выбрали лучшего аниме героя – «Соло прокачка» осталась за бортом
HBO решили повторить успех «Мстителей», но сели в лужу: несмотря на оценку 6.9 вышла «супергероика для слабых умом»
Узнал, как Джексона раскритиковали в лицо за «Хоббита» — подписываюсь под каждым словом: обожаю пересматривать, но ошибки игнорировать невозможно
Еще хуже Чебурашки? Философ Дугин камня на камне не оставил от культового «Ну, погоди!»: «Один дурачок большой, другой – дурачок маленький»
Этот фильм считали «позорным перезапуском», а теперь он снова рвет ТОПы Netflix: 8 000 000 часов просмотров за неделю и это не финал
На аниме-«Оскаре» выбрали самого очаровательного персонажа, которого хочется защитить любой ценой: победила смесь «Бондианы» и «Людей-Икс»
Фанаты дождались? Кит Харингтон раскрыл детали возможного возвращения Джона Сноу в 9 сезоне «Игры престолов», только есть мальсенькое «НО»
17 «Оскаров», рейтинг 8,6, миллиарды просмотров и статус легенды: Джексон признался, каким фильмом он вдохновлялся перед созданием «Властелина колец»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667