Кукольный дом 2009 - 2010 1 сезон

Dollhouse
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 февраля 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 19 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 20 голосов
7.7 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Кукольный дом»

Привидение Ghost
Сезон 1 Серия 1
13 февраля 2009
Цель The Target
Сезон 1 Серия 2
20 февраля 2009
Боязнь сцены Stage Fright
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2009
Час Грэй Gray Hour
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2009
Истинно верующий True Believer
Сезон 1 Серия 5
13 марта 2009
Человек на улице Man on the Street
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2009
Отголоски Echoes
Сезон 1 Серия 7
27 марта 2009
Потребности Needs
Сезон 1 Серия 8
3 апреля 2009
Шпион в Доме любви Spy in the House of Love
Сезон 1 Серия 9
10 апреля 2009
Часто посещаемый Haunted
Сезон 1 Серия 10
24 апреля 2009
Шиповник розы Briar Rose
Сезон 1 Серия 11
1 мая 2009
Омега Omega
Сезон 1 Серия 12
8 мая 2009
Первая эпитафия Epitaph One
Сезон 1 Серия 13
28 июля 2009
