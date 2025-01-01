Меню
Кукольный дом, список сезонов

Dollhouse
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Fox

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 10 голосов
7.7 IMDb
Список сезонов сериала «Кукольный дом»
Кукольный дом - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 13 февраля 2009 - 28 июля 2009
 
Кукольный дом - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 25 сентября 2009 - 29 января 2010
 
