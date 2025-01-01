Меню
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Кукольный дом, список сезонов
Dollhouse
Год выпуска
2009
Страна
США
Эпизод длится
43 минуты
Телеканал
Fox
Рейтинг сериала
7.6
10
голосов
7.7
IMDb
Список сезонов сериала «Кукольный дом»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
13 февраля 2009 - 28 июля 2009
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
25 сентября 2009 - 29 января 2010
