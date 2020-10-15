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Киноафиша Сериалы Беспринципные Сезоны Сезон 1 Серия 6

Беспринципные 1 сезон 6 серия смотреть онлайн

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Все серии 1 сезона «Беспринципные»
Сезон 1 / Серия 1 15 октября 2020
Сезон 1 / Серия 2 15 октября 2020
Сезон 1 / Серия 3 22 октября 2020
Сезон 1 / Серия 4 29 октября 2020
Сезон 1 / Серия 5 5 ноября 2020
Сезон 1 / Серия 6 12 ноября 2020
Сезон 1 / Серия 7 19 ноября 2020
Сезон 1 / Серия 8 26 ноября 2020
О чем серия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Беспринципные» генерал задумывается о сокращении затрат на любовниц. Славик просит своих подруг вернуть подарки: кольцо и колье. Продав ювелирные украшения, он хочет оплатить место на Троекуровском кладбище.

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